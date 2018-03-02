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Песков поделился повесткой дня поездки президента в Калиниград

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин во время рабочего визита в Калининград 2 марта посетит медиафорум ОНФ и проводет церемонию открытия двух энергетичевких объектов регионального значения.

В частности, Владимир Путин посетит Маяковскую ТЭС. Отсюда он запустит сразу два энергетических объекта — Талахинскую ТЭС и саму Маяковскую.

«Это очень важные объекты, они обеспечат энергобезопасность Калининграда», — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

После этого российский лидер посетит медиафорум ОНФ.

«Дискуссия не имеет какой-то жесткой повестки дня. Журналисты, блогеры, представители СМИ в свободном режиме задают главе государства вопросы», — уточнил представитель Кремля.

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