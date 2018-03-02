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Захарова рассказала об ответных мерах на притеснение Госдепом журналистов из РФ

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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МИД РФ создаст специальные места для американских журналистов на брифингах, если Госдепартамент США продолжит отказывать российским журналистам в доступе к информации на основе их национальной принадлежности. 

Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она указала на недопустимость поведения официального представителя Госдепартамента Хизера Науэрт, накануне отказавшейся ответить на вопрос российского журналиста. 

«Если Госдепартамент еще раз посмеет назвать наших журналистов, которые присутствуют на брифинге, журналистами из России и на этом основании перестать с ними общаться, мы реализуем то, что обещали: мы сделаем специальные места для журналистов из США», — заявила Захарова.

По ее словам, специальные места могут быть организованы в пресс-центре МИДа, на брифингах и спецконференциях, чтобы «ваши (американские. — iz.ru) журналисты почувствовали, что это такое». 

Захарова при этом выразила благодарность американским журналистам, которые вступились за российских коллег.

Как писал портал iz.ru, Науэрт накануне отказалась ответить на вопрос журналистов из России, касавшийся продемонстрированных президентом РФ в ходе оглашения послания Федеральному собранию новейших образцов вооружений. 

Корреспонденты CNN и Associated Press призвали представителя Госдепартамента дать ответ на вопрос. 

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