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Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют на сутки

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Движение поездов между станциями московского метро «Марьина Роща» и «Петровско-Разумовская» Люблинско-Дмитровской линии будет приостановлено ‪10 марта.‬

Как сообщает пресс-служба Московского метрополитера, нормальная работа ветки будет восстановлена с 05:30 часов 11 марта. До этого поезда будут следовать до «Марьиной рощи», не останавливаясь на станциях «Бутырская» и «Фонвизинская». 

Ограничения движения, согласно сообщению пресс-службы, связаны со вводом в эксплуатацию трех новых станций метрополитена: «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская».

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