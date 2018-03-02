Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют на сутки

Движение поездов между станциями московского метро «Марьина Роща» и «Петровско-Разумовская» Люблинско-Дмитровской линии будет приостановлено ‪10 марта.‬

Как сообщает пресс-служба Московского метрополитера, нормальная работа ветки будет восстановлена с 05:30 часов 11 марта. До этого поезда будут следовать до «Марьиной рощи», не останавливаясь на станциях «Бутырская» и «Фонвизинская».

Ограничения движения, согласно сообщению пресс-службы, связаны со вводом в эксплуатацию трех новых станций метрополитена: «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская».