Пьяный водитель иномарки врезался в крыльцо лицея в Оренбурге

Сотрудники полиции проводят проверку по факту инцидента в одном из районов Оренбурга. Водитель Nissan Murano не справился с управлением, врезался в ворота лицея № 6, а затем заехал на крыльцо лицея. Обошлось без пострадавших.

Как сообщает РИА «Оренбуржье», выяснилось, что в момент аварии водитель был пьян. Виновнику ДТП предложили пройти медицинское освидетельствование, но он отказался.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

В феврале портал iz.ru сообщал о том, что в Балтийском проезде на юго-востоке Москвы автомобиль наехал на пешеходов. Пострадали три человека. Водитель с места происшествия скрылся.