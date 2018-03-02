МЧС проведет флешмоб «Пожарные гонки» в Орле

Сотрудники Главного управления МЧС Орла проведут флешмоб «Пожарные гонки». Мероприятие состоится в рамках Года культуры безопасности, который проводит МЧС России.

В субботу, 3 марта, в Детском парке Орла планируется проведение пожарно-спасательного флешмоба. В рамках мероприятия для гостей пройдет показ специальной техники и оборудования, с которым работают сотрудники МЧС.

Помимо этого, будет создана фотозона «Символ года спешит на помощь», на которой можно будет сделать фотографию с кинологами и их четвероногими помощниками, сообщает InfoOrel.ru.

Всех пришедших на акцию угостят полевой кашей и чаем. Кульминацией мероприятия станут сами гонки спасателей. Пожарные в полной экипировке прокатят детей по парку на ватрушках.

Помимо самих спасателей, в флешмобе примут участие семьи сотрудников МЧС. Вход на территорию парка будет свободный и все желающие смогут принять участие в акции.