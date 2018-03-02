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В Кремле оценили обмен задержанными пограничниками с Украиной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Политическое руководство России положительно оценило обмен с Украиной ранее задержанными пограничниками.

«В Кремле удовлетворены тем, что удалось завершить обмен двух российских пограничников на двоих украинских пограничников», — сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы рады, что наши пограничники вернулись домой», — подчеркнул он.

Песков отметил усилия представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука в организации обмена военнослужащих.

Напомним, украинская сторона вернула российских пограничников Кузнецова и Кулуба, содержавшихся в СИЗО города Херсона с июня 2017 года. По сообщению ФСБ РФ, они непреднамеренно пересекли российско-украинскую границу.

В качестве ответного шага на родину возвращены офицеры госпогранслужбы Украины — Богдан Марцонь и Игорь Дзюба.

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