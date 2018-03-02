Пациент больницы в Ельце напал на медиков из-за клизмы

Стали известны подробности инцидента в Елецкой городской больнице № 2, где пациент напал на медицинских работников. По факту случившегося было заведено уголовное дело, подозреваемым по которому проходит 20-летний местный житель.

Как сообщает GOROD48, со ссылкой на материалы следствия, в ночь на 24 января в клинику с признаками отравления обратился посетитель одного из городских кафе. Во время оказания помощи он спровоцировал конфликт и избил врача-анестезиолога.

Услышав крики, в процедурный кабинет ворвались трое знакомых пациента и устроили там драку. 16-летний подросток вновь ударил доктора по голове. Впоследствии пострадавший был госпитализирован.

Во время следствия выяснилось, что неадекватные действия пациента спровоцировало том, что медики пытались сделать ему клизму, чтобы очистить кишечник. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения молодой человек воспринял это как покушение на его честь.

Портал iz.ru 21 февраля сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Сочи, который напал на врачей скорой помощи.