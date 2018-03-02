Житель Кубани сбросил бездомных собак в ущелье

Жители Туапсинского района сообщили об обнаружении трупов и скелетов собак в ущелье рядом с трассой, их сбросил сотрудник фирмы по отлову бродячих животных.

Полиция проводит проверку после обращения жителей Кубани. Они сообщили, что нашли тела и скелетированные останки более 20 животных рядом с дорогой. На месте сотрудники правоохранительных органов обнаружили дротики и остатки препарата, которым усыпляют животных при отлове, сообщает ИА KrasnodarMedia.

По данным полицейских, тела собак к ущелью привозил сотрудник службы отлова животных. С фирмой, где он работает, ранее был заключен договор на содержание бродячих собак. Сотрудник был проинструктирован, как ловить и доставлять животных в специализированный центр. Но мужчина вместо передержки решил усыпить животных.

Все материалы отправлены на экспертизу.