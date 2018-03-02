Кремль рассказал, почему для представления ракет использовалась графика

Ракеты, которые являются ультрасовременными разработками, не могли быть полностью рассекречены, для чего была использована графика. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в пятницу, 2 марта.

По его словам, разработки были рассекречены только 1 марта во время ежегодного послания президента России Совету Федерации и, по известным причинам, не могли демонстрироваться «в полный рост».

На вопрос об обеспокоенности США тем, что ракета на графике движется в сторону Флориды, Песков заметил, что нет оснований считать, что для визуализации были использованы какие-либо штаты Америки, так как всё было сделано условно. Также пресс-секретарь напомнил, что в своем послании Владимир Путин говорил о том, что Россия не собирается ни на кого нападать.

Кроме того, отвечая на вопрос представителя СМИ о том, почему ощущалась разница во времени между экономической и военной частью, Песков отметил, что ощущение продолжительности создалось из-за показа видеоролика в военной части и обилия текста в экономической.