Прямой эфир

Пернатые вестницы весны замечены в национальном парке в Поморье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Птицы пуночки, которых считают вестницами весны, замечены в национальном парке «Онежское Поморье» в Архангельской области, сообщает пресс-служба национального парка.

В последних числах февраля, недалеко от деревни Летняя Золотица на Онежском полуострове, были замечены птицы пуночки, или, как их еще называют, арктические воробьи. Обнаружили их сотрудники парка, которые в тот момент проводили зимний маршрутный учет, сообщает ИА FlashNord.

В народе считают, что прилет этих птиц обозначает приход весны, так как обычно появление пуночек совпадает с потеплением и началом весны.

Пуночки обитают на северных побережьях и островах Европы, Азии и Северной Америки, а гнездиться предпочитают в тундре. С наступлением холодов они улетают зимовать в степную зону.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017