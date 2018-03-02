Пернатые вестницы весны замечены в национальном парке в Поморье

Птицы пуночки, которых считают вестницами весны, замечены в национальном парке «Онежское Поморье» в Архангельской области, сообщает пресс-служба национального парка.

В последних числах февраля, недалеко от деревни Летняя Золотица на Онежском полуострове, были замечены птицы пуночки, или, как их еще называют, арктические воробьи. Обнаружили их сотрудники парка, которые в тот момент проводили зимний маршрутный учет, сообщает ИА FlashNord.

В народе считают, что прилет этих птиц обозначает приход весны, так как обычно появление пуночек совпадает с потеплением и началом весны.

Пуночки обитают на северных побережьях и островах Европы, Азии и Северной Америки, а гнездиться предпочитают в тундре. С наступлением холодов они улетают зимовать в степную зону.