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Силовики пришли с обысками в ГИБДД Тюмени

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Обыски проводятся в кабинетах ГИБДД Тюмени. В батальоне областного полка ДПС изымают компьютеры и документы.

Как сообщили ИА «Ура.ру» в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела в отношении одного из сотрудников полка ДПС ГИБДД регионального УМВД. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

В ведомстве также отметили, что возможное преступление одного из сотрудников полка ДПС было обнаружено оперуполномоченными управлениями собственной безопасности. Материалы проверки были переданы в региональный СУ СК.

В УМВД в данный момент проводится служебная проверка. В случае если факты в отношении полицейского подтвердятся, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет ответственность в соответствии с законодательством, а его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

В конце февраля портал iz.ru сообщал о том, что в Дагестане возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении двух сотрудников уголовного розыска республиканского МВД.

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