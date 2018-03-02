Прямой эфир

Автомобиль врезался в карету скорой помощи и скрылся в Новосибирске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автомобиль врезался в карету скорой помощи и скрылся с места аварии в Октябрьском районе Новосибирска. Пострадали медицинские работники, сообщает группа пропаганды ГИБДД по городу.

Авария произошла сегодня ночью, 2 марта, около 3:00, возле одного из домов на улице Никитина. Автомобиль врезался в карету скорой помощи, после чего, водитель принял решение скрыться с места происшествия. Автомобиль и водитель транспортного средства не установлены, сообщает VN.ru.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали две женщины-медика, врач и фельдшер, которые находились в машине скорой помощи. Они получили различные телесные травмы и были доставлены в медицинское учреждение. У 46-летней женщины диагностировано сотрясение головного мозга, а у ее 52-летней коллеги — ушиб плеча.

Сотрудники правоохранительных органов проводят работу по установлению личности и местонахождения виновника происшествия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Два человека погибли в ДТП под Краснодаром
Четыре человека погибли после ДТП с легковушкой и поездом под Брянском

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017