Автомобиль врезался в карету скорой помощи и скрылся в Новосибирске

Автомобиль врезался в карету скорой помощи и скрылся с места аварии в Октябрьском районе Новосибирска. Пострадали медицинские работники, сообщает группа пропаганды ГИБДД по городу.

Авария произошла сегодня ночью, 2 марта, около 3:00, возле одного из домов на улице Никитина. Автомобиль врезался в карету скорой помощи, после чего, водитель принял решение скрыться с места происшествия. Автомобиль и водитель транспортного средства не установлены, сообщает VN.ru.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали две женщины-медика, врач и фельдшер, которые находились в машине скорой помощи. Они получили различные телесные травмы и были доставлены в медицинское учреждение. У 46-летней женщины диагностировано сотрясение головного мозга, а у ее 52-летней коллеги — ушиб плеча.

Сотрудники правоохранительных органов проводят работу по установлению личности и местонахождения виновника происшествия.