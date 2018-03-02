Канунников покидает «Рубин» и перебирается в «СКА-Хабаровск»

Казанский «Рубин» расторг контракт с нападающим Максимом Канунниковым по обоюдному согласию сторон.

«В связи с тем, что клуб сейчас проходит реорганизацию формы собственности и до завершения контракта Максима осталось три месяца, мы пришли к общему мнению о том, что это решение устроит обе стороны», — сообщает пресс-служба казанского футбольного клуба.

Как сообщает издание Sport 24 со ссылкой на агента Канунникова, в ближайшее время футболист перейдет в «СКА-Хабаровск».

Максим Канунников начал свою карьеру в ФК «Уралец» из Нижнего Тагила. Позже он приехал на просмотр в «Зенит», где начиная с 2009 года начал выступать за молодежный состав. За основную команду петербургского клуба сыграл 32 матча и забил 2 гола.

После перехода в «Амкар» 35 раз выходил на поле в матчах премьер-лиги, забил 5 мячей и отдал 7 голевых передач. В «Рубин» перешел в июле 2014 года.

В составе казанцев 25-летний футболист провел в различных турнирах 108 матчей и забил 21 гол и сделал 14 голевых передач.

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