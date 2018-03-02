Экскурсионный троллейбус с диванами появится в Крыму

Комфортабельный троллейбус с мягкими диванами, кондиционером и мультимедийной системой будет ездить по Симферополю, транспортное средство планируется запустить к июлю 2018 года.

Об идее сообщили на предприятии «Крымтроллейбус». Экскурсионную машину собираются делать на базе Skoda 14Tr. Троллейбус будет ездить по Симферополю, туристы смогут его арендовать, пишет ИА «Крыминформ».

Сроки запуска троллейбуса будут зависеть от проведения конкурсных процедур. Ожидается, что транспортное средство начнет ездить по городу к июлю 2018 года или к осени. Стоимость услуг пока рассчитывается и будет названа, когда «Крымтроллейбус» оценит возможный спрос. На данный момент час аренды троллейбуса обойдется в 2,5 тыс. рублей.

Помимо экскурсий, на троллейбусе также можно совершать вечерние прогулки или праздновать корпоративы и свадьбы.