Новые дорожные знаки экстренно устанавливают в Омске

На дорогах Омска начали в срочном порядке устанавливать новые дорожные знаки. Это делается в связи с предписанием Госавтоинспекции.

Контракт на установку первых 19 новых знаков был заключен с муниципальным предприятием «Транссигнал». Его сумма — 60 тыс. рублей. Всего же в этом году на эти цели из городского бюджета будет выделено 7,4 млн рублей, уточняет РИА «Омск-информ».

В конце февраля в Челябинске начали ликвидировать рекламные растяжки. Депутаты утвердили новые правила размещения рекламы в городе, которые соответствуют федеральному законодательству и введенному в городе дизайн-коду.