Петербургские МФЦ начнут регистрировать рождение и смерть

Парламент Санкт-Петербурга подготовил законопроект, который расширит полномочия многофункциональных центров и позволит им регистрировать рождение и смерть. Об этом заявил глава комитета по законодательству городского парламента Денис Четырбок.

По его словам, соответствующая инициатива была одобрена комитетом в пятницу, 1 марта. Как сообщает телеканал «78», традиционный вариант регистрации фактов смерти и рождения в органах ЗАГС сохранится.

Теперь жители Петербурга смогут выбирать место, где им будет удобнее получить документы. Также Четырбок уверяет, что после утверждения законопроекта новые услуги можно будет получить в день обращения без бюрократических процедур.

При этом сайт kp.ru отмечает, что в данной системе есть случаи исключения — например, регистрация рождения с установлением отцовства. Они останутся в ведение органов ЗАГС. Также законопроект закрепляет за МФЦ обязанность передавать в уполномоченные органы все необходимые документы самостоятельно.