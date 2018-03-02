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Десять человек получили обморожения из-за морозов в Сыктывкаре

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Медики отмечают рост обращений пациентов с холодовыми травмами, за неделю обморожения получили 10 человек.

Пострадавшие обращались в скорую помощь после 24 февраля. В основном сыктывкарцы жаловались на обморожения рук, однако есть случаи холодовой травмы носа и стоп. В основном от мороза пострадали мужчины. Все пациента в возрастной группе от 32 до 59 лет, сообщает ИА «Комиинформ».

Что примечательно, три человека получили обморожение дома. В основном врачи фиксировали легкие травмы, госпитализация потребовалась пяти пациентам.

Также холодовые травмы были зафиксированы в Печоре, там пострадали четыре человека, в Троицко-Печорске один человек обморозил пальцы стоп, в Усть-Цильме один человек обморозил руки, в Воркуте мужчина повредил запястья и кисти.

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