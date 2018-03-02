Новый корпус РЭУ имени Плеханова построят в Москве

Новый корпус Российского экономического университета имени Плеханова (РЭУ) построят в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

На участке, находящемся по адресу Большая Серпуховская улица, 13, строение 1, планируется возвести учебный корпус цифровых технологий и информационной подготовки РЭУ. Площадь нового здания составит порядка 24 тыс. кв. м, а предельная высота — девять этажей. Внесение соответствующих изменений в правила землепользования и застройки для данного участка согласовала градостроительно-земельная комиссия столицы, сообщает агентство городских новостей «Москва». В настоящее время на данном участке расположено нежилое одноэтажное кирпичное здание с одним подземным этажом.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Еврейский университет появится в Москве весной 2018 года.