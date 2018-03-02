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Каспарайтис сравнил победу хоккеистов в Пхёнчхане с успехом Альбервиля

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Фото: REUTERS/Grigory Dukor
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Завоевавший золото Олимпиады в Альбервиле в составе Объединенной команды хоккеист Дарюс Каспарайтис сравнил успех двух сборных и рассказал, почему россиянам пришлось настолько трудно в финале.

Хоккеист признался, что еще за минуту до конца основного времени матча думал: «Всё, позор. Опять ничего не получилось». Однако затем последовала шайба Никиты Гусева в немецкие ворота в меньшинстве, которая перевернула игру, переведя матч в овертайм.

«Через 20 лет никто не вспомнит, с кем играла Россия в финале. Этот матч получился великолепным, а какая была развязка! Меньше чем за минуту до конца заброшенная шайба в меньшинстве, это восхитительно. Не имеет значение, как они выиграли, все будут помнить, что россияне — чемпионы Олимпийских игр», — сказал Каспарайтис изданию Sport24.

Немцы, по его словам, играли очень хорошо в течение всего олимпийского турнира, кроме этого, Олимпиада — «это всегда нервы». Именно поэтому россиянам в финале пришлось нелегко и они едва не упустили золото.

Каспарайтис при этом отметил нападающего Никиту Гуева, назвав именно его шайбу решающей, так как без нее не было бы овертайма и победного гола Кирилла Капризова. Хоккеист также отметил, что побывал в Москве после победы сборной России и увидел грандиозный ажиотаж, которого не было в 1992 году, когда Игры в Альбервиле выиграла Объединенная команда. Каспарайтис связал это с тем, что в то время россияне «привыкли к победам и радовались не так, как сейчас».

Сборная России по хоккею на Олимпийских играх впервые с 1992 года завоевала золотые медали. В финале россияне в овертайме обыграли сборную Германии со счетом 4:3.

Ранее президент РФ Владимир Путин вручил в Кремле госнаграды победителям и призерам Олимпийских игр, а также поблагодарил хоккеистов за исполнение гимна страны.

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