Жители Челябинска жалуются на дом обвалившимися полами

На опасные для жизни условия проживания пожаловались жители одного из многоквартирных домов в Ленинском районе Челябинска. В Сети появились фотографии здания, которое разваливается на части.

Снимки опубликовал руководитель местного отделения «Союза добровольцев России» Владимир Корнев. На них видно, что часть кирпичной кладки в доме обвалилась, в квартирах проваливается пол и рушатся стены.

Как сообщил Корнев в интервью ИА «Ура.ру», жители дома продолжают оплачивать все коммунальные платежи и взносы на обслуживание дома, но ситуация пока не меняется. Просьба провести проверку направлена в Госжилинспекцию и прокуратуру.

Пока не было комментариев по поводу случившегося со стороны официальных органов.

В середине января портал iz.ru сообщал о том, что в городе Копейск Челябинской области обрушились стены котельной неработающей шахты. Под завалами погибли два человека.