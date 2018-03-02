Штормовые волны разбили набережную в Севастополе

Шторм повредил набережную на Приморском бульваре в Севастополе, волны вырвали плиты мостовой и отбросили их от берега.

По словам очевидцев, волны обрушились на бульвар с невероятной мощью. Плитка не выдержала, местами ее вырвало и отбросило от берега, пишет ИА SevastopolMedia. Сейчас кирпичи разбросаны вдоль берега.

Шторм пришел в Севастополь 1 марта. Жители города жаловались на сильный ветер, мороз, снег и гололед. Из-за резкого ухудшения погоды приостановили движение катера и паромы. 2 марта синоптики отмечают улучшение погодных условий и уменьшение порывов ветра.

Неблагоприятные погодные условия сохраняются в восточной части России. На Сахалине сегодня из-за метели отменено движение пригородных поездов.