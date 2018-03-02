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Два дореволюционных здания в Таганском районе Москвы выставили на торги

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Таганском районе Москвы выставили на торги два дореволюционных здания. Начальная стоимость лота составляет 90,8 млн рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе столичного департамента по конкурентной политике.

Общая площадь помещений выставленных на аукцион двухэтажных зданий по адресу: Съезжинский переулок, 10, строения 1 и 2 составляет почти 1,4 тыс. кв. м.

Новый собственник объектов должен будет привести их в надлежащий вид, уточняется в пресс-релизе, после чего сможет использовать их по своему усмотрению. В зданиях необходимо провести строительно-монтажные и ремонтные работы. У строений нет статуса объектов культурного наследия, однако находятся они в зоне строгого регулирования застройки, в связи с чем вся связанная с проведением работ по использованию объектов деятельность должна согласовываться с департаментом культурного наследия Москвы, сообщает РИАМО.

Торги назначены на 4 апреля текущего года, заявки на участие в аукционе принимаются до 29 марта.

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