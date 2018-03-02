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Президентом Армении стал экс-посол и премьер Саркисян

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Фото: commons.wikimedia.org/Serkan Edeleklioglu
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Парламент Армении на тайном голосовании в пятницу избрал президентом республики бывшего премьер-министра страны и посла в Великобритании Армена Саркисяна. Он был единственным кандидатом на эту должность.

За кандидатуру Саркисяна проголосовали 90 депутатов, против высказались 10 человек, еще один бюллетень признан недействительным. Для избрания кандидату в президенты необходимо было получить голоса минимум 79 из 105 депутатов.

В соответствии с новой Конституцией страны президент избирается сроком на семь лет. Полномочия нового главы Армении вступят в силу 9 апреля. В тот же день правительство уйдет в отставку.

С вступлением в должность Саркисяна страна полностью перейдет к парламентской форме правления.

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