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В ЕАО детские соревнования организаторы завершили после полуночи

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До 3:00 затянулись накануне игры детского первенства ДВФО по волейболу, которые проходили в Биробиджане. Соревнования проводят Дальневосточная ассоциация региональных федераций волейбола, Центр спортивной подготовки ЕАО и комитет по физкультуре и спорту областного правительства.

Как заявили ИА EAOMedia организаторы, такое позднее завершение спортивного дня — вполне нормальное явление. Игры принимает всего один спортзал, а участников много. Однако на ситуацию уже отреагировал уполномоченный по правам ребенка в ЕАО Ирина Пинчук. По ее словам, права участников турнира всё же были нарушены. Детский омбудсмен намерена выяснить, кто должен понести за это ответственность.

Тем временем, в областном комитете по физкультуре и спорту агентству заявили, что ситуацию, когда детские соревнования затягиваются до глубокой ночи, нельзя назвать абсолютно нормальной, но ее надо рассматривать как «некий форс-мажор, который сложился из-за совокупности обстоятельств».

Напомним, первенство среди юношей и девушек 2004–2005 годов рождения «Летающий мяч» начались 28 февраля и продлятся до 4 марта. Они проходят на стадионе «Дружба» в Биробиджане.

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