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Жители Новгорода пожаловались на синий дым с химическим запахом

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Жители Нижнего Новгорода две недели продолжают жаловаться на резкий запах, теперь горожане сообщают экологам о сине-фиолетовом дыме c частных производств.

Жалобы поступили из Московского района. По словам очевидцев, рядом с домом по улице Березовской почти целый день стоит сильный химический запах, при этом из труб одного из частных производств идет цветной дым. Новгородцы просят Минэкологии провести проверку, сообщает ИА «НьюсНН».

Первые жалобы на запах нефтепродуктов появились в середине февраля. Горожане жаловались с улиц Коминтерна, Чаадаева, Березовской, Ванеева, из поселка Афонино. Проверка Роспотребнадзора не выявила превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ.

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