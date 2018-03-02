Прямой эфир

Туристы из Новосибирска победили в чемпионате мира по сплаву

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Команда из Новосибирска одержала победу в чемпионате мира по спортивному туризму, участники взяли золото в водном маршруте пятой категории сложности.

Судьи оценивали сложность маршрута, количество препятствий, а также новизну маршрута. Новосибирцы представили отчет о путешествии по Киргизии, где они прошли три реки: Чичкан, Узун Акмат и Кара-Суу. Экстремалы преодолевали по 10 км в день с постоянными остановками для отдыха и фиксации сложных препятствий. На пути туристов встречались каскады водопадов и бурные потоки, перегороженные деревьями. Общая протяженность маршрута составила 120 км, пишет vn.ru.

Препятствия команде удалось пройти без происшествия. Посмотрев видео о походе, эксперты присвоили новосибирцам золотую медаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пропавший на перевале Дятлова турист из Екатеринбурга найден
Японский турист получил обморожение при попытке дойти до полюса холода в Якутии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017