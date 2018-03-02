Туристы из Новосибирска победили в чемпионате мира по сплаву

Команда из Новосибирска одержала победу в чемпионате мира по спортивному туризму, участники взяли золото в водном маршруте пятой категории сложности.

Судьи оценивали сложность маршрута, количество препятствий, а также новизну маршрута. Новосибирцы представили отчет о путешествии по Киргизии, где они прошли три реки: Чичкан, Узун Акмат и Кара-Суу. Экстремалы преодолевали по 10 км в день с постоянными остановками для отдыха и фиксации сложных препятствий. На пути туристов встречались каскады водопадов и бурные потоки, перегороженные деревьями. Общая протяженность маршрута составила 120 км, пишет vn.ru.

Препятствия команде удалось пройти без происшествия. Посмотрев видео о походе, эксперты присвоили новосибирцам золотую медаль.