Мать бросила в 4-летнего сына нож за плохое поведение в Омске

Жительнице Омска грозит до 10 лет лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью своему сыну — женщина бросила в мальчика нож за плохое поведение.

По данным прокуратуры, четырехлетний ребенок капризничал и приставал к младшей сестре. Это не понравилось 29-летней матери. Она разозлилась и бросила в ребенка кухонный нож. По оценкам медиков, мальчику причинен тяжкий вред здоровью, сообщает ИА «Город55».

На мать завели уголовное дело. Свою вину в произошедшем женщина не признала. Она заявила, что не хотела ранить сына.

Материалы уголовного дела переданы в суд.