Турникеты уберут еще с четырех маршрутов автобусов в Москве

Турникеты демонтируют в салонах автобусов еще четырех маршрутов в Москве. Об этом сообщает заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, новые автобусы повышенной вместимости без турникетов выйдут на маршруты № 37, 507, 607, 724к. Таким образом, пассажиры этих маршрутов смогут водить во все двери автобуса и оплачивать проезд при помощи валидаторов, расположенных в салонах, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Бестурникетный режим делает посадку в автобусы более быстрой и удобной. Кроме того, пассажиры этих маршрутов экономят в пути от 5 до 15 минут», — добавил Ликсутов.

С начала текущего года по поручению мэра Москвы Сергея Собянина турникеты убрали из автобусов уже на 73 маршрутах. В транспорте без турникетов усилен контроль оплаты проезда. Ранее портал iz.ru сообщал, что автобусы без турникетов уже перевезли 20 млн пассажиров.