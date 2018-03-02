Прямой эфир

Турникеты уберут еще с четырех маршрутов автобусов в Москве

0
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турникеты демонтируют в салонах автобусов еще четырех маршрутов в Москве. Об этом сообщает заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, новые автобусы повышенной вместимости без турникетов выйдут на маршруты № 37, 507, 607, 724к. Таким образом, пассажиры этих маршрутов смогут водить во все двери автобуса и оплачивать проезд при помощи валидаторов, расположенных в салонах, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Бестурникетный режим делает посадку в автобусы более быстрой и удобной. Кроме того, пассажиры этих маршрутов экономят в пути от 5 до 15 минут», — добавил Ликсутов.

С начала текущего года по поручению мэра Москвы Сергея Собянина турникеты убрали из автобусов уже на 73 маршрутах. В транспорте без турникетов усилен контроль оплаты проезда. Ранее портал iz.ru сообщал, что автобусы без турникетов уже перевезли 20 млн пассажиров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Около 1,6 тыс. зайцев оштрафовали в автобусах без турникетов в Москве
Ликсутов прокомментировал отказ от турникетов в наземном транспорте

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017