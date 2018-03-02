МИД: задержанный по обвинению в контрабанде не работал посольстве РФ в Аргентине

Министерство иностранных дел России опровергло информацию о том, что Андрей Ковальчук, подозреваемый в организации контрабанды наркотиков из Аргентины в Россию, работал в российском посольстве.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что просмотрела все архивы внешнеполитического ведомства, а также провела беседу с соответствующими руководителями МИДа, но не обнаружила сведений, что Ковальчук работал в ведомстве или российской дипмиссии.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Мария Захарова анонсировала предстоящую поездку министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который на следующей неделе должен посетить ряд стран Африки.