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Милицию Киргизии переименуют в полицию

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Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
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Правительство Киргизии заявило о намерении преобразовать милицию республики в полицию. Об этом в пятницу сообщил премьер-министр страны Сапар Исаков во время национальной пресс-конференции по проблемам обеспечения правопорядка и безопасности граждан.

«Соответствующее поручение уже дано, началось проведение определенной работы», — заявил Исаков.

По словам главы правительства, данные преобразования повлекут за собой существенные финансовые расходы, поэтому работа в этом направлении будет разделена на этапы.

Исаков напомнил, что милиция является «милитаристской» и «авторитарной военизированной структурой», как сказано в положениях о внутренних органах, существующих еще со времен СССР,

«Милиция ориентирована на минимальное влияние общественности на ее деятельность, тогда как полиция является государственным правоохранительным органом», — добавил политик.

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