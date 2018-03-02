Прямой эфир

В Саратове ликвидировали аварию на насосной станции

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Саратове ликвидировали аварию на насосной станции, из-за которой без холодной воды остались более 225 тыс. жителей.

По данным городской администрации, в настоящее время производится запуск оборудования для дальнейшей подачи воды абонентам.

Авария на насосной станции «Вольская» произошла утром 1 марта из-за повреждения электрокабеля, передает «РИА Новости».

Ранее в прокуратуре области заявили, что предварительной причиной ЧП стали нарушения при проведении работ вблизи этой станции — они велись без плана расположения коммуникаций.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Специалисты восстановили электроснабжение после аварии в Крыму
Более 30 домов остались без воды из-за аварии в Биробиджане

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017