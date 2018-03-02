В Саратове ликвидировали аварию на насосной станции, из-за которой без холодной воды остались более 225 тыс. жителей.

По данным городской администрации, в настоящее время производится запуск оборудования для дальнейшей подачи воды абонентам.

Авария на насосной станции «Вольская» произошла утром 1 марта из-за повреждения электрокабеля, передает «РИА Новости».

Ранее в прокуратуре области заявили, что предварительной причиной ЧП стали нарушения при проведении работ вблизи этой станции — они велись без плана расположения коммуникаций.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.