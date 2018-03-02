Подкинутый в приморский охотнадзор медвежонок начал делать первые шаги

Гималайский медвежонок, которого в конце февраля подбросили к дверям охотнадзора в Приморье, начал делать первые шаги.

Как сообщает центр «Тигр», животное исследует свое новое место жительства, после чего укладывается спать.

В центр реабилитации добавили, что пока кормят медвежонка из бутылочки молочной смесью, а спит он в утепленном домике-берлоге. Специалисты надеются, что зверь сможет вернуться в лес.

Ранее сообщалось, что в Москве обнаружили двух новорожденных медвежат.