Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

Переменная облачность и небольшой снег ожидаются в Москве в пятницу, 2 марта. По данным синоптиков Гидрометцентра, температура воздуха в столице опустится до -10 градусов, передает ТАСС.

По данным метеорологов, днем в Москве местами пройдет небольшой снег, ожидается гололедица. Ветер юго-восточный, восточный, 3–8 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба. Ночью температура воздуха опустится до минус 13–15 градусов, местами пройдет небольшой снег.

В Московской области синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до 13–15 градусов мороза.