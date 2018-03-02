Снегопад заблокировал движение 300 поездов на севере Японии

Порядка 300 поездов не вышли на маршруты в пятницу на севере Японии — острове Хоккайдо, который второй день атакуют шквалистые ветры и снегопады. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

В связи с непогодой движение поездов также приостановили на железных дорогах на севере главного острова страны Хонсю, где также свирепствует непогода.

Как сообщал портал iz.ru, накануне шквалистый ветер стал причиной отмены более 180 внутренних авиарейсов в Японии. В частности, большинство рейсов были отменены в аэропортах островов Хоккайдо и Кюсю. Кроме того, из-за снегопадов автомобильное движение на островах также практически парализовано.