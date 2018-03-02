Россия обеспокоена новой ядерной доктриной США
Россию беспокоит новая ядерная доктрина США. Сниженный порог применения оружия делает его неконтролируемым.
Агрессия в отношении РФ и её союзников вызовет мгновенный ответ ВС России.
По словам российского президента Владимира Путина, любое применение ядерного оружия против России или её союзников будет рассматриваться, как ядерное нападение.
«Ответ будет мгновенным», резюмировал Владимир Путин.
Президент заострил внимание на новом витке гонки вооружений. россия способна адекватно ответить на размещение у границ систем ПРО.
После слов Владимира Путина в Пентагоне решили оправдаться. ПРО якобы не направлены против РФ, США, оказывается, так защищает страну. Ядерную доктрину США менять не собираются.