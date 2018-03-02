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Россия обеспокоена новой ядерной доктриной США

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Россию беспокоит новая ядерная доктрина США. Сниженный порог применения оружия делает его неконтролируемым. 

Агрессия в отношении РФ и её союзников вызовет мгновенный ответ ВС России. 

По словам российского президента Владимира Путина, любое применение ядерного оружия против России или её союзников будет рассматриваться, как ядерное нападение.

«Ответ будет мгновенным», ­ резюмировал Владимир Путин.

Президент заострил внимание на новом витке гонки вооружений. россия способна адекватно ответить на размещение у границ систем ПРО.

После слов Владимира Путина в Пентагоне решили оправдаться. ПРО якобы не направлены против РФ, США, оказывается, так защищает страну. Ядерную доктрину США менять не собираются.

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