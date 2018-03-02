Пожар на теплоходе у Нагатинской набережной потушен



Возгорание на теплоходе «Нерей» у Нагатинской набережной в Москве потушен. Пламя успело охватить три палубы

судна на площади 1 тыс. кв. м. Людей на борту не было.

Ликвидировать огонь удалось через 4 часа после получения сигнала. Тушение усложняло то, что источники воды находились за 1,5 км, пришлось делать в Москве-реке прорубь и устанавливать насос.

На борьбу с пламенем привлекли более 100 человек и 30 единиц техники. К месту ЧП прибыл пожарно-спасательный корабль «Полковник Чернышев».

Значительную помощь оказали владельцы и экипаж соседнего судна – они первыми начали тушить огонь.

Лаборатория МЧС не нашла после ЧП превышения ПДК вредных примесей.

Теплоход «Нерей» был построен в 1963 году. По словам владельца, корабль переделали под так называемый банкетоход.

По мнению хозяина, пожар мог начаться из-за ремонтных работ. Очевидцы рассказали, что до этого они слышали хлопок. Московская транспортная прокуратура начала проверку.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «МегаФон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.