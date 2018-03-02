Очевидцы сообщили о гибели человека при стрельбе в Санкт-Петербурге
Перестрелка произошла в Выборгском районе Санкт-Петербурга. По сообщениям очевидцев, инцидент случился в районе проспекта Энгельса вечером 1 марта.
Отмечается, что есть как минимум один убитый, передает РЕН ТВ. Пользователи социальной сети опубликовали фотографию человека, который, предположительно, погиб.
Обстоятельства происшествия уточняются. На месте работают правоохранительные органы и экстренные службы.
28 февраля в Санкт-Петербурге мужчина расстрелял из ружья автомобиль Volvo под Володарским мостом. Два человека, находившихся в салоне, получили ранения.