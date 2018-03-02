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Жители Печор получили ключи от новых квартир

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Жители Печор Псковской области получили ключи от новых квартир в рамках программы расселения из аварийного жилья, сообщает пресс-служба администрации региона.

В четверг, 1 марта, заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов торжественно вручил будущим жителям ключи от квартир в новом доме. Дом был построен в рамках расселения граждан из аварийного жилья, сообщает Псковская лента новостей.

По словам Александра Кузнецова, этот дом завершил программу расселения по всей Псковской области. Но врио губернатора области Михаил Юрьевич поручил найти способы и механизмы, которые бы позволили этой программе продолжить существование, так как время идет и жилье стареет и приходит в аварийное состояние.

Программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья является приоритетной. В общей сложности на ее реализацию в Псковской области было направлено порядка 2 млрд рублей.

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