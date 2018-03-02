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Детская экологическая конференция пройдет в Псковской области

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Детская экологическая конференция пройдет в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» в Псковской области. Об этом рассказала пресс-атташе музея Лидия Токарева.

В пятницу, 2 марта, состоится сбор юных экологов в рамках конференции «Экология и краеведение Пушкиногорья глазами детей». Дети соберутся вместе для обмена знаниями, а несколько подготовленных докладов уже включены программу мероприятия.

Отмечается, что все работы основаны на исследованиях и опытах, проведенных на территории Пушкинского заповедника, сообщает Псковское агентство информации.

В этом году детская экологическая конференция проходит уже в 14 раз. По традиции будут представлены работы воспитанников начальной школы. В этом году им дали две темы для подготовки задания.

В одном задании руководители попросили детей представить, будто на планете пропали все деревья, и описать развитие возможных событий. А второе задание называется «Часы, которые показывают не время».

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