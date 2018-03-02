Прямой эфир

США одобрили поставки Украине ракет Javelin на сумму $47 млн

0
Фото: Global Look Press/Sergei Stepanov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США одобрили решение продать Украине противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin на общую сумму $47 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA, Defense Security Cooperation Agency).

Данное уведомление было направлено в конгресс США. Решение принято в ответ на запрос правительства Украины на покупку 210 комплексов Javelin. В ближайшее время стороны смогут заключить контракт.

Как сообщили в Пентагоне, комплексы помогут Украине защитить суверенитет и территориальную целостность, что отвечает интересам США. Помимо этого, в документе подчеркивается, что предполагаемая сделка не изменит базовый военный баланс в регионе.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в конце декабря 2017 года Госдеп США подтвердил намерения поставлять Украине противотанковые ракеты Javelin. В январе текущего года президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна рассчитывает получить летальное оружие из США уже в 2018 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко рассказал о сроках получения Украиной летального оружия из США
США безвозмездно окажут военную помощь Киеву

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017