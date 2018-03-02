США одобрили поставки Украине ракет Javelin на сумму $47 млн

США одобрили решение продать Украине противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin на общую сумму $47 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA, Defense Security Cooperation Agency).

Данное уведомление было направлено в конгресс США. Решение принято в ответ на запрос правительства Украины на покупку 210 комплексов Javelin. В ближайшее время стороны смогут заключить контракт.

Как сообщили в Пентагоне, комплексы помогут Украине защитить суверенитет и территориальную целостность, что отвечает интересам США. Помимо этого, в документе подчеркивается, что предполагаемая сделка не изменит базовый военный баланс в регионе.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в конце декабря 2017 года Госдеп США подтвердил намерения поставлять Украине противотанковые ракеты Javelin. В январе текущего года президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна рассчитывает получить летальное оружие из США уже в 2018 году.