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Дефиле ко дню 8 марта пройдет на пешеходной улице в Барнауле

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Дефиле к Международному женскому дню планируют провести при поддержке студий и школ мод на одной из пешеходных улиц Барнаула, Алтайский край.

В воскресенье, 4 марта, на улице Мало-Тобольской планируют организовать большой праздник, посвященный Международному женскому дню. При содействии школ и студий мод на улице пройдет дефиле, фишкой которого станет выступление студенток с собственными разработками, сообщает altapress.ru.

Помимо дефиле, будут организованы многие другие мероприятия. Например, для мужчин будут организованы спортивные соревнования в честь прекрасных женщин. А у зоны организаторов можно будет отведать шашлык и плов, чай из русского самовара и многие другие блюда.

Мероприятие будет организовано при поддержке Центра славянской культуры, который проведет на празднике разнообразные игры, забавы и хороводы в честь прихода весны.

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