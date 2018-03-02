Около 350 человек пострадали во время футбольного матча в Тегеране

Порядка 350 человек пострадали в столице Ирана — Тегеране — во время футбольного матча между командами «Эстеглял» и «Персеполис». Об этом сообщает ISNA со ссылкой на данные скорой помощи.

По данным медиков, большинству пострадавших была оказана медицинская помощь на месте, еще нескольких пострадавших доставили в медучреждения. О том, при каких обстоятельствах они пострадали, не сообщается.

Футбольный матч между двумя командами прошел на стадионе «Азади» и завершился со счетом 1:0 в пользу команды «Эстеглял». На дерби присутствовал президент ФИФА Джанни Инфантино.