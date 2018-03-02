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Украина поставит США один танк

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Фото: РИА Новости/Григорий Василенко
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Украина поставит Соединенным Штатам Америки один танк «Оплот». Производителем боевой машины является Харьковский завод имени Малышева.

Сделка будет осуществлена через украинскую госкомпанию, которая занимается продажей оружия за рубеж.

Эксперты отмечают, что данная поставка для оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны является перспективной.

Киев рассчитывает, что США заинтересуются украинскими технологиями, что положительно скажется на дальнейшем военно-техническом сотрудничестве сторон, сообщает телеканал RT.

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