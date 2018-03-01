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Выставка женщин-художников откроется в Ялте

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Выставка женщин-художников откроется в художественной галерее «Почерк» в Ялте, Республика Крым. Выставка приурочена к Международному женскому дню. Об этом сегодня, 1 марта, рассказала администратор галереи Ольга Ухань.

В следующий четверг, 8 марта, в художественной галерее пройдет открытие выставки женской живописи. Выставку назвали «Конфеты-букеты», на ней будут представлены работы художниц из Крыма, сообщает ИА «Крыминформ».

Ольга Ухань отметила, что выставка подарит посетителям весеннее настроение. Работать выставка будет ежедневно до 25 марта. Вход абсолютно свободный.

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