Молочную ферму планируют построить в Карелии

Предприниматели, занимающиеся изготовлением сыров, планируют построить молочную животноводческую ферму в Пряжинском районе Республики Карелия.

Вчера, 28 февраля, министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов и другие чиновники посетили одно из фермерских хозяйств республики. Хозяйство принадлежит предпринимателям, которые занимаются изготовлением сыров с 2015 года.

Теперь руководство приняло решение возвести молочную животноводческую ферму с целью добывать сырье для сыров из собственных источников. Будущая молочная ферма будет на 50 голов, сообщает ИА «Карелinform».

Во время поездки чиновники посетили место под строительство объекта в деревне Рубчойла, а также побывали на площадке под сыроварню в деревне Сяпся. Руководители предприятия и представители органа власти обсудили совместное сотрудничество и другие важные вопросы, связанные со строительством.