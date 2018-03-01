Крупную сумму похитили из припаркованного внедорожника в Уфе

Крупную денежную сумму похитили из припаркованного возле торгового центра внедорожника в Уфе, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

В правоохранительные органы с заявлением обратилась женщина 44 лет, которая рассказала, что у нее из автомобиля была похищена крупная сумма денег. Выяснилось, что женщина приобрела автомобиль недавно и оставшуюся сумму, примерно 900 тыс. рублей, оставила в машине и возила с собой.

В дневное время суток потерпевшая припарковала автомобиль возле одного из торговых центров города и пошла за покупками, а когда вернулась, обнаружила, что пропали деньги, сообщает «МедиаКорСеть».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают причастных к совершению преступления. По предварительным данным, злоумышленник проник в салон автомобиля с помощью автосканера.