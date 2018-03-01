Пучдемон предложил альтернативного кандидата на пост главы Каталонии

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон предложил вместо себя альтернативного кандидата на пост главы правительства региона.

Политик, который в настоящее время находится в Бельгии, попросил пока не выдвигать его на эту должность.

«Объявляю, что (группа. — Ред.) «Вместе за Каталонию» предложит депутата Жорди Санчеса (находится под стражей. — Ред.) в качестве кандидата на председательский пост», — заявил Пучдемон в обращении, которое размещено на его странице в Facebook.

Несколькими часами ранее 1 марта парламент Каталонии одобрил предложение о резолюции, в которой говорится о «незаконном отстранении от должности» главы правительства Карлеса Пучдемона.

В документе также говорится о законности прошедшего в октябре 2017 года референдума о независимости региона.

Мадрид тогда не признал плебисцит, распустил каталонский парламент и временно взял на себя управление автономией. Пучдемон и некоторые из его сторонников вынуждены были уехать в Бельгию.

21 декабря в Каталонии состоялись досрочные выборы, в результате которых сторонники независимости получили большинство депутатских мандатов.

Резолюция, которую поддержали парламентарии 1 марта 2018 года, дает возможность Пучдемону вновь стать кандидатом на пост главы женералитета.