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Союзник Трампа хотел прекратить расследование в отношении премьера Малайзии

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Фото: Global Look Press/Chong Voon Chung
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Один из союзников президента США Дональда Трампа, крупный донор Республиканской партии бизнесмен Эллиотт Броиди и его жена обсуждали условия получения крупного денежного вознаграждения за прекращение расследования коррупционного скандала с государственным инвестиционным фондом Малайзии 1MDB. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В частности, издание приводит содержание переписки по электронной почте между Броиди и его женой Робин Розенцвейг, которая является адвокатом и возглавляет контору Colfax Law Office в штате Калифорния. В прошлом году супруги обсуждали идею установления контакта с одним из главных фигурантов скандала Чжо Ло, бизнесменом и близким знакомым одного из родственников премьер-министра Малайзии Наджиба Разака.

Одно из писем содержало план соглашения, предусматривающий выплату фирме Розенцвейг денежного вознаграждения в размере $75 млн в том случае, если она сможет убедить минюст прекратить расследование в отношении малазийского премьера, передает ТАСС.

В июле 2015 года газета The Wall Street Journal опубликовало несколько статей, в которых утверждалось, что средства были переведены от компаний, связанных государственным инвестиционным фондом 1MDB, президентом которого является Наджиб Разак. Однако окружение премьера назвало публикацию «политическим саботажем, направленным на дискредитацию главы правительства». Тем не менее в результате расследования были обнаружены указанные средства на личных счетах премьера. Сам Разак позже заявил, что деньги поступили от ближневосточных спонсоров на нужды возглавляемой им партии.

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