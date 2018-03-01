Женщина купила несуществующую квартиру на маткапитал в Мурманской области

Женщина пыталась «купить» несуществующую квартиру с помощью материнского капитала в Кольском районе Мурманской области. Выявлены нарушения в сфере социальной поддержки гражданам, имеющим детей.

Прокуратура Кольского района провела проверку в отношении местной жительницы, которая обратилась в Пенсионный фонд за получением материнского капитала. По заявлению женщины, полученные денежные средства она собиралась потратить на погашение кредита и на приобретение готового жилья, сообщает ИА «Би-порт».

Прокуратурой было установлено, что договор купли-продажи недвижимости является фиктивным. Никакая жилплощадь женщине не передавалась, а также ее дети не получали доли в праве на недвижимость.

По результатам проведенной проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».