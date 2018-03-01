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Помощник прокурора спас подростка в Тверской области

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Помощник ржевского межрайонного прокурора Вячеслав Хлебодаров спас подростку жизнь в Ржевском районе Тверской области. Помощник прокурора в это время проводил проверку по одному из дел, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Инцидент произошел 20 февраля, когда Вячеслав Хлебодаров по долгу службы находился на территории возле заброшенного здания. В сугробе мужчина обнаружил лежавшего без сознания подростка, мальчика 12 лет, сообщают Тверские ведомости.

Помощник прокурора принял решение самостоятельно доставить ребенка в Ржевскую центральную районную больницу. Подростку была вовремя оказана необходимая медицинская помощь, что позволило избежать возможных серьезных последствий.

По факту произошедшего прокуратурой организована проверка. Будут выяснены причины и обстоятельства произошедшего с подростком, а также будет дана оценка действиям социальных служб по контролю за условиями жизни ребенка.

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